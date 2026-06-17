Alertan por mototaxis con llantas lisas en Calkiní

Usuarios de mototaxis alertaron que algunas unidades circulan con las llantas lisas y hay riesgo de accidentes, por lo que pidieron a las autoridades competentes o líderes de cooperativas que atiendan esta problemática, pues es necesario proteger la integridad de pasajeros, conductores y demás personas que se encuentren en el camino. Señalaron que en cualquier momento pueden estallar los neumáticos, sobre todo cuando llevan a varios pasajeros y circulan a alta velocidad.

Los usuarios mencionaron que esas unidades adaptadas con llantas muy gastadas son un verdadero peligro, por lo que hicieron un llamado urgente a los representantes de las agrupaciones a realizar una verificación de los vehículos de todos sus agremiados, ya que es necesario garantizar la seguridad de los clientes y evitar algún accidente durante el trayecto.

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“Hay unidades que tienen los **neumáticos tan lisos que si los pica un mosquito estallan”, mencionó la usuaria Beba Orozco, quien agregó que ahora para viajar en mototaxi tiene que seleccionar la unidad para no terminar en un hospital.

Otros denunciantes señalaron que las unidades prestan servicio pese al deterioro de llantas y partes mecánicas, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de sufrir un accidente.

Indicaron que el peligro es mayor cuando los conductores trasladan a varios pasajeros y circulan a alta velocidad por calles de la ciudad e incluso sobre la carretera federal.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a autoridades y líderes de cooperativas para que atiendan las quejas y realicen inspecciones periódicas a las unidades.

Consideraron que es necesario reforzar medidas de seguridad para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física de pasajeros y conductores, por lo que exigieron que se realicen las reparaciones correspondientes.