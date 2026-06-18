Morena suspende derechos partidarios de alcaldesa de Tenancingo acusada de fingir secuestro por 40 mdp

La dirigencia nacional de Morena solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el inicio de un procedimiento sancionador contra la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la acusara de simular su propio secuestro para obtener recursos del erario municipal.

Noticia Destacada Alcaldesa de Tenancingo rechaza acusaciones de “autosecuestro” y denuncia operación política en su contra

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves por la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, la CNHJ sesionó hoy y determinó abrir el proceso como medida cautelar para la suspensión de los derechos partidarios de Nápoles Pacheco.

La solicitud se da en el contexto de las acusaciones que le imputa la Fiscalía del Edomex, la cual señala a la alcaldesa de haber participado en la simulación de un secuestro ocurrido el pasado 31 de mayo, con el presunto objetivo de justificar la entrega de 40 millones de pesos del Ayuntamiento bajo el argumento de pagar un rescate, y así encubrir un supuesto desfalco en las finanzas municipales. Según la investigación, en el plan habrían participado también su esposo y su cuñado.

En el comunicado, Morena señala que las conductas imputadas contravienen los principios fundamentales de los estatutos del partido, así como los compromisos éticos de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Por ello, se solicitó a la CNHJ valorar las medidas cautelares correspondientes, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento”, se lee en el documento.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



🔗 https://t.co/3VZ88aZCqa pic.twitter.com/3vwdGs8KhF — Morena (@PartidoMorenaMx) June 18, 2026

Por su parte, Nancy Nápoles Pacheco ha negado las acusaciones y ha asegurado que fue víctima de privación ilegal de la libertad, acusando manipulación de sus declaraciones por parte del Ministerio Público.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la instancia encargada de conducir el procedimiento interno y emitir la resolución que corresponda conforme a los estatutos de Morena.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH