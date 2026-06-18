Alcaldesa de Tenancingo rechaza acusaciones de “autosecuestro” y denuncia operación política en su contra

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que la relacionan con un supuesto montaje de secuestro para encubrir presuntas irregularidades financieras en el Ayuntamiento.

A través de un mensaje difundido en video, la alcaldesa emanada de Morena aseguró que las imputaciones carecen de sustento y forman parte de una estrategia política dirigida a afectar su imagen pública y desacreditar el trabajo de su gobierno.

La postura de la edil surge después de que la Fiscalía estatal informara sobre investigaciones relacionadas con un presunto esquema de simulación de secuestro, el cual habría tenido como objetivo justificar un supuesto faltante millonario en las finanzas municipales.

Rechaza presunto desfalco por 40 millones de pesos

Uno de los principales señalamientos en su contra se refiere a un supuesto desvío de aproximadamente 40 millones de pesos del erario municipal, recursos que, según versiones difundidas en el marco de la investigación, habrían sido utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos.

Frente a ello, Nápoles Pacheco sostuvo que las cuentas públicas de su administración se encuentran en orden y afirmó que el manejo de los recursos municipales ha sido transparente.

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Por esa razón, solicitó la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para revisar directamente las finanzas del Ayuntamiento y verificar el destino de los recursos públicos.

La alcaldesa aseguró que los resultados de su administración son visibles y que existe documentación suficiente para acreditar el correcto ejercicio presupuestal.

Cuestiona la investigación y al testigo colaborador

La presidenta municipal también criticó el desarrollo de las indagatorias realizadas por la FGJEM, particularmente el uso de declaraciones de un testigo colaborador como base de las acusaciones.

Afirmó que dicho testimonio carece de credibilidad debido a que, según señaló, se trata de una persona que busca beneficios legales a cambio de colaborar con las autoridades.

Asimismo, acusó a la Fiscalía de construir una narrativa basada en información manipulada y de actuar de manera parcial durante el proceso.

Denuncia presuntas motivaciones políticas

En su posicionamiento, Nápoles Pacheco aseguró que detrás de las acusaciones existe un interés político para debilitar su administración y afectar su trayectoria pública.

Incluso, señaló que cuenta con información que apuntaría a la participación de funcionarios subordinados a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México en acciones orientadas a desacreditarla.

Ante ello, pidió al fiscal general revisar la actuación de los servidores públicos involucrados en el caso y deslindar responsabilidades sobre los hechos relacionados con el delito que denunció haber sufrido el pasado 31 de mayo.

#NACIONAL | #EDOMEX | 🚨 La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, denunció una presunta persecución política luego de ser señalada por autoridades en una investigación relacionada con un supuesto secuestro.



+La edil rechaza las acusaciones. 👇📰#Tenancingo… pic.twitter.com/g1nHFsUTv8 — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) June 18, 2026

Reitera disposición a colaborar con las autoridades

La alcaldesa de Tenancingo manifestó que continuará colaborando con las instancias correspondientes, siempre que se respeten las garantías legales y el debido proceso.

Finalmente, sostuvo que no tiene nada que ocultar y aseguró que seguirá desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal mientras se esclarecen los hechos.

“Aquí estoy, con la frente en alto”, expresó la edil, al reiterar su confianza en que las investigaciones permitirán esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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