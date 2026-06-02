Mañanera de hoy 2 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 2 de junio desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 2 de jun de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande