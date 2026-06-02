Mañanera de hoy 2 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 2 de junio.
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02/06/2026 a las 07:41
"El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente nueve casos de dengue", señaló el secretario.
02/06/2026 a las 07:41
Dichos mosquitos ya se han utilizado en Yucatán y Baja California Sur.
02/06/2026 a las 07:40
Kershenobich Stalnikowitz destaca que se han desarrollando mosquitos que se infectan con una bacteria que se llama Wolbachia y que inactiva el virus del dengue.
02/06/2026 a las 07:39
Y agrega que en el periodo de 2024 y 2025 se registró un verdadero brote muy importante de dengue, que se ha logrado disminuir en forma muy importante.
02/06/2026 a las 07:39
Asimismo han fallecido cuatro personas por dengue: en Veracruz, Tabasco, Michoacán y otra persona en Oaxaca.
02/06/2026 a las 07:38
El funcionario informa que entre enero y mayo de esta año, se han registrado mil 140 casos de dengue con signos de alarma y dos mil 136 casos en total.
02/06/2026 a las 07:38
El secretario de Salud, David Kershenobich, presenta tres aspectos que tienen que ver con medicina preventiva.
02/06/2026 a las 07:36
Hoy se encuentra el Gabinete de Salud para dar informes de la materia.
02/06/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de junio
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