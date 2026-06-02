Conductor queda prensado tras chocar contra un autobús en la avenida López Portillo de Cancún

Un conductor que no guardó su distancia de seguridad colisionó contra la parte posterior de un autobús de transporte de personal y resultó lesionado, al quedar prensado en el interior de su vehículo, en la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron al lesionado, de nombre Juan Carlos, de 37 años de edad, quien fue trasladado a la clínica de especialidades del Seguro Social.

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El encontronazo se registró alrededor de las 7 de la mañana, en la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia Valle Verde, en el sentido hacia la salida a Mérida.

Los peritos de Tránsito determinaron que el conductor del vehículo, marca Mazda 2, de color gris, circulaba con exceso de velocidad y no guardó su distancia de seguridad, con lo que no pudo detener su marcha en el carril derecho de la avenida, en donde un autobús realizaba una parada momentánea.

El impacto fue bastante aparatoso y la parte delantera izquierda del vehículo quedó destrozada y esto provocó que el conductor permaneciera atrapado durante varios minutos, hasta que paramédicos y bomberos le brindaron atención.