Choferes del Circuito Metropolitano de Mérida emprenderán acciones legales tras presuntos despidos injustificados

Un grupo de alrededor de 15 operadores de la Ruta Metropolitano informó que emprenderá acciones legales e incluso penales contra el empresario David Quintal Medina, a quien acusan de despido injustificado y presunta coacción para obligarlos a firmar renuncias voluntarias.

El señalamiento fue dado a conocer por José Emilio Cabrera Villamil, secretario general del Sindicato de Operadores, quien aseguró que la situación escaló luego de un intento de diálogo entre las partes, el cual terminó, según su versión, en un ambiente de tensión y amenazas dirigidas a aproximadamente veinte trabajadores.

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De acuerdo con el dirigente, la empresa habría intentado presionar a los operadores para abandonar sus puestos mediante la firma de documentos de renuncia, lo que detonó el conflicto actual y la decisión de acudir a instancias legales.

Reconocimiento sindical y tensiones internas

El sindicato informó que ya cuenta con reconocimiento oficial de las autoridades y que actualmente suma cerca de 30 integrantes, con expectativas de crecimiento conforme más trabajadores de distintas rutas se incorporen a la organización.

La agrupación sostiene que varios operadores del sistema carecen de contrato colectivo y prestaciones establecidas por ley, situación que consideran una de las principales causas del conflicto laboral en la empresa.

En este contexto, los trabajadores señalaron que la organización sindical busca formalizar condiciones laborales que garanticen estabilidad, así como evitar prácticas que consideren irregulares dentro de la operación del sistema de transporte.

Demanda ante autoridades laborales

El representante sindical explicó que se prepara una demanda formal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya sea en su ámbito local o federal, por presuntas violaciones a derechos laborales y al derecho de asociación sindical.

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Asimismo, se advirtió que del proceso podrían derivarse otras acciones legales de carácter federal e incluso penal, dependiendo del avance de las investigaciones y de las pruebas presentadas.

El conflicto también incluye acusaciones sobre la supuesta elaboración de listas con nom-bres de trabajadores despedidos, las cuales habrían sido enviadas a otras empresas del sector para impedir su recontratación.

Por su parte, el abogado Jorge Alberto Yam Palomo aseguró que se actuará conforme a derecho para defender los intereses de los trabajadores afectados, sin descartar acudir a instancias superiores como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.

El representante legal afirmó que las presuntas violaciones son evidentes y que el proceso buscará sentar un precedente en materia de respeto a los derechos laborales dentro del sistema de transporte.

Aunque no se descarta la posibilidad de un paro general que involucre a las cinco rutas operadas por la empresa Circuito Metropolitano, los representantes sindicales señalaron que esta medida se mantiene como última opción.

Indicaron que, por el momento, la prioridad es resolver el conflicto por la vía legal, evitando afectar a los usuarios del servicio público.

El objetivo principal del grupo de trabajadores es la firma de un contrato colectivo de tra-bajo, instrumento que actualmente no existe dentro de la empresa y que, según los opera-dores, es fundamental para evitar futuros abusos laborales.

La organización sindical afirmó que seguirá sumando integrantes y fortaleciendo su estructura interna, con la finalidad de consolidar su representación y garantizar mejores condiciones para los trabajadores del sistema de transporte urbano.