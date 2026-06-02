Claudia Sheinbaum ve “provocación” en marcha de la CNTE, pero defiende diálogo con maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, luego de las movilizaciones realizadas este lunes 1 de junio en la Ciudad de México.

Durante la conferencia mañanera de este martes 2 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los avances en las negociaciones con el magisterio disidente y las protestas registradas durante la última semana.

Sheinbaum señaló que las dependencias encargadas de atender el tema informarán sobre el avance de las mesas, aunque adelantó que este martes estaba prevista una nueva reunión con integrantes de la CNTE.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la marcha de la CNTE en CDMX?

La presidenta consideró que durante la movilización del lunes hubo actos de provocación. Sin embargo, evitó responsabilizar directamente al magisterio y señaló que no cree que hayan sido maestros quienes generaron esos hechos.

A pesar de ello, Sheinbaum insistió en que el gobierno federal mantiene abierta la ruta del diálogo, al considerar que es la vía para atender las demandas de la Coordinadora.

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CNTE mantiene plantón en Avenida 20 de Noviembre

La mandataria también fue cuestionada sobre un plantón en Avenida 20 de Noviembre y su posible impacto en actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026 y el Fan Fest en la Ciudad de México.

Sheinbaum respondió que los manifestantes tienen derecho a movilizarse, siempre que lo hagan de manera pacífica. Además, reiteró que corresponderá a Gobernación y a Educación informar cómo avanzan las negociaciones.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que se mantienen las mesas de diálogo entre la @SEP_mx y la @SEGOB_mx con la #CNTE, aunque indicó que durante las manifestaciones se presentaron algunas acciones de provocación. pic.twitter.com/JlEcCnKNq4 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 2, 2026

Gobierno pide movilizaciones pacíficas

La presidenta evitó confirmar si observa un trasfondo político en las protestas o un intento de afectar las actividades previstas por el Mundial. En cambio, remarcó que el gobierno seguirá apostando por la atención institucional.

Con ello, la administración federal busca mantener abiertas las conversaciones con la CNTE y reducir las afectaciones en la capital del país.

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