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Detienen tractocamión con tres autos robados en filtro de revisión de Escárcega

La SPSC aseguró un tráiler Freightliner que transportaba tres vehículos robados en un filtro de revisión sobre la avenida Solidaridad. El conductor y las unidades fueron puestos a disposición de la Vicefiscalía Regional.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

2 de jun de 2026

1 min

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SPSC asegura tráiler con vehículos robados en Campeche
SPSC asegura tráiler con vehículos robados en Campeche / Joaquín Guevara

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), durante un filtro de revisión nocturno en la entrada de la ciudad sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, en la avenida Solidaridad, lograron detener al conductor de un tráiler que transportaba en la caja tres vehículos presuntamente robados.

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El chofer y las unidades fueron trasladados a la Vicefiscalía Regional del Estado y puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes.

Los hechos ocurrieron a las 23:45 horas, cuando los elementos de la SPSC recibieron un reporte sobre un tractocamión Freightliner rojo, placas 32-BB-8W y remolque 29UW-7P, ambos del Servicio Público de Carga, con razón social Transporte González.

Detienen tractocamión con tres autos robados en filtro de revisión
Detienen tractocamión con tres autos robados en filtro de revisión

Al marcarle el alto y abrir la parte posterior, se localizaron los tres vehículos robados en un corralón de la ciudad de Campeche. El conductor fue asegurado y junto con las unidades trasladado a la Vicefiscalía Regional.

Cabe señalar que trascendió que en la capital del Estado, durante el día, también fue asegurado otro tractocamión con vehículos presuntamente robados.

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