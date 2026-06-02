¿Quién ganará el Mundial 2026? La IA coloca a España por encima de Argentina y Francia

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026 ha comenzado y las predicciones sobre el futuro campeón ya generan debate entre aficionados y especialistas. Aunque el futbol suele desafiar cualquier pronóstico, los modelos de Inteligencia Artificial y las simulaciones estadísticas más avanzadas ya perfilan a una selección como la principal candidata para conquistar el título.

De acuerdo con los análisis realizados por la reconocida supercomputadora de Opta, la selección de España aparece como la favorita para levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Las simulaciones le otorgan una probabilidad superior al 16 por ciento, colocándola por delante de varias potencias tradicionales que también llegan con aspiraciones de gloria.

Detrás de la escuadra española se encuentran selecciones de enorme peso internacional como Francia, Inglaterra y Argentina, que mantienen porcentajes muy cercanos en las proyecciones. Esta igualdad entre los principales contendientes refuerza la percepción de que el Mundial de Norteamérica podría convertirse en uno de los más competitivos e impredecibles de las últimas décadas.

El respaldo estadístico a favor de España no es casualidad. La llamada Roja cuenta con una generación talentosa encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, además de una plantilla profunda y consolidada que combina juventud y experiencia. A ello se suma la estabilidad que ha logrado el proyecto comandado por el técnico Luis de la Fuente.

Otro de los factores que fortalecen las opciones españolas es su reciente desempeño internacional. El conjunto ibérico ha mostrado una notable regularidad en los últimos años, conquistó la Eurocopa y se ha mantenido entre las selecciones mejor posicionadas del ranking mundial, consolidándose como una referencia del futbol moderno.

Sin embargo, las predicciones son solo una referencia estadística. La historia de los Mundiales ha demostrado que los favoritos no siempre terminan celebrando y que las sorpresas forman parte de la esencia del torneo. Por ahora, la Inteligencia Artificial ya eligió a su candidato, pero la última palabra la tendrán los protagonistas sobre la cancha a partir del próximo 11 de junio.