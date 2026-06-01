Calor y chubascos: Así será el clima en Cancún hoy 2 de junio

El municipio de Benito Juárez registrará este martes condiciones de cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias acompañadas de intervalos de chubascos y actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la región.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante posibles precipitaciones durante el transcurso del día, ya que las lluvias podrían presentarse de manera aislada pero acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento más fuertes.

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Clima en Cancún

Para este martes se prevén temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del miércoles oscilarán entre 24 y 26 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría alcanzar hasta los 39 grados debido a la combinación de altas temperaturas y humedad.

Los vientos dominarán del este y sureste con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora, aunque se esperan rachas más fuertes en algunos momentos del día.

Asimismo, la presión atmosférica se mantiene en 1013 hectopascales. La salida del sol ocurrió a las 06:07 horas y la puesta se prevé a las 19:27 horas.