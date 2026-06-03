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Mañanera de hoy 3 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio.

Actualizar narración

03/06/2026 a las 07:41

La tercera es la iniciativa que presentó el diputado Ricardo Monreal para que haya anulación de las elecciones en caso de demostrarse que hay injerencia extranjera.

03/06/2026 a las 07:41

La segunda tiene que ver con aplazar la reforma al Poder Judicial de 2027 a 2028.

03/06/2026 a las 07:40

El objetivo de esta reforma es saber si un candidato está vinculados a algún delito.

03/06/2026 a las 07:40

La primera es la orientación para que el INE pueda constituir una comisión en caso de que el partido político lo solicite puedan revisar el historial de los candidatos.

03/06/2026 a las 07:40

En este caso son las tres reformas que fueron presentadas en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

03/06/2026 a las 07:40

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, presentará los tres decretos que salieron ayer.

03/06/2026 a las 07:40

Esteva Medina también informará del programa de mantenimiento de carreteras federales sin cuota del país.

03/06/2026 a las 07:39

Se trata de más de 300 kilómetros de caminos artesanales en distintas comunidades.

03/06/2026 a las 07:39

El titular de la SICT, Jesús Esteva y Adelfo Regino, titular del INPI, presentarán los caminos artesanales que se están haciendo.

03/06/2026 a las 07:38

Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Jalisco, para hacer entrega de nuevas casas del programa 'Vivienda para Todos'.

03/06/2026 a las 07:38

La mandataria adelanta que hoy se tocarán 3 temas principales.

03/06/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 3 de junio.

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