Mañanera de hoy 3 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio.
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03/06/2026 a las 07:41
La tercera es la iniciativa que presentó el diputado Ricardo Monreal para que haya anulación de las elecciones en caso de demostrarse que hay injerencia extranjera.
03/06/2026 a las 07:41
La segunda tiene que ver con aplazar la reforma al Poder Judicial de 2027 a 2028.
03/06/2026 a las 07:40
El objetivo de esta reforma es saber si un candidato está vinculados a algún delito.
03/06/2026 a las 07:40
La primera es la orientación para que el INE pueda constituir una comisión en caso de que el partido político lo solicite puedan revisar el historial de los candidatos.
03/06/2026 a las 07:40
En este caso son las tres reformas que fueron presentadas en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
03/06/2026 a las 07:40
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, presentará los tres decretos que salieron ayer.
03/06/2026 a las 07:40
Esteva Medina también informará del programa de mantenimiento de carreteras federales sin cuota del país.
03/06/2026 a las 07:39
Se trata de más de 300 kilómetros de caminos artesanales en distintas comunidades.
03/06/2026 a las 07:39
El titular de la SICT, Jesús Esteva y Adelfo Regino, titular del INPI, presentarán los caminos artesanales que se están haciendo.
03/06/2026 a las 07:38
Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Jalisco, para hacer entrega de nuevas casas del programa 'Vivienda para Todos'.
03/06/2026 a las 07:38
La mandataria adelanta que hoy se tocarán 3 temas principales.
03/06/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 3 de junio.
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