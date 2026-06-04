Mañanera de hoy 4 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 4 de junio.
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04/06/2026 a las 07:47
Y agrega que algunas de dichas condiciones fueron renegociadas.
04/06/2026 a las 07:46
La funcionaria indica que se ha cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA.
04/06/2026 a las 07:45
Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno de México para el mundial 2026, señala que se ha trabajado en dos ejes fundamentales: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el mundial social México 2026.
04/06/2026 a las 07:43
La mandataria destaca que se han hecho "muchísimas actividades" por el Mundial de Futbol.
04/06/2026 a las 07:42
Este jueves se presentan las acciones del mundial social.
04/06/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 4 de junio.
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