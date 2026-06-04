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Mañanera de hoy 4 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 4 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 4 de junio.

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04/06/2026 a las 07:47

Y agrega que algunas de dichas condiciones fueron renegociadas.

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La funcionaria indica que se ha cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA.

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Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno de México para el mundial 2026, señala que se ha trabajado en dos ejes fundamentales: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el mundial social México 2026.

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La mandataria destaca que se han hecho "muchísimas actividades" por el Mundial de Futbol.

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Este jueves se presentan las acciones del mundial social.

04/06/2026 a las 07:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 4 de junio.

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