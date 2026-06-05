Fuerza Civil de Nuevo León presume patrullas de lujo; un Corvette y Mustang decomisados al crimen

La Fuerza Civil de Nuevo León estrenó dos patrullas nuevas, las cuales han llamado mucho la atención de los habitantes de la entidad, ya que se trata de autos deportivos de lujo.

Las nuevas unidades que se suman a la flota de patrullas de Nuevo León son un Chevrolet Corvette C8 Z06 y un Ford Mustang Shelby GT350, los cuales hace un tiempo fueron decomisados por las autoridades, pero ahora se integran a la Fuerza Civil de Nuevo León.

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Presentan con video las nuevas patrullas de Fuerza Civil de Nuevo León

El anuncio se hizo por medio de un video, donde aparece el titular de Fuerza Civil de Nuevo León, Gerardo Escamilla, por su parte el gobernador de la entidad, Samuel García, aseguró que las nuevas patrullas van a estar a disposición de la población.

“La nueva Fuerza Civil está más cerca de ti con la incorporación de nuevas patrullas deportivas que fueron decomisadas y ahora están al servicio de los ciudadanos con elementos altamente preparados. No bajamos la guardia por tu seguridad”

La llegada de estos autos de lujo, se suman a la estrategia de la Fuerza Civil de Nueva León, la cual tiene el objetivo de mostrar los bienes asegurados a la delincuencia organizada, los cuales ahora están al servicio de la ciudadanía.

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