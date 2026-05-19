“Si se tiene que investigar, que se investigue”, Claudia Sheinbaum responde a caso de Samuel García

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional sobre las denuncias y señalamientos relacionados con presuntos desvíos de recursos que involucran al gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como a familiares y a un despacho privado vinculado con su entorno. La mandataria sostuvo que cualquier acusación debe ser revisada por las autoridades correspondientes y sin criterios políticos.

“¡Si se tiene que investigar, que se investigue!”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre el caso, al señalar que las instituciones encargadas de procurar justicia son las responsables de determinar si existen elementos para abrir o continuar investigaciones. La mandataria insistió en que las indagatorias deben desarrollarse conforme a la ley y con base en pruebas.

Noticia Destacada Detienen a “El Pony” por multihomicidio en Tehuitzingo

Las declaraciones ocurren luego de que surgieran reportes sobre una investigación relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos, que habría involucrado operaciones vinculadas con el despacho Firma Jurídica y Fiscal, ligado a Samuel García y a integrantes de su familia. Según información difundida, las indagatorias estarían revisando movimientos financieros y posibles transferencias relacionadas con recursos del erario estatal.

Durante la mañanera, Sheinbaum evitó emitir juicios sobre responsabilidades específicas y reiteró que ninguna persona debe ser protegida o señalada sin pruebas concluyentes, destacando que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos.

El tema ha generado reacciones en el escenario político nacional, debido a que las investigaciones también alcanzarían a personas cercanas al mandatario estatal y a estructuras privadas relacionadas con su entorno familiar. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado a conocer resultados definitivos sobre el caso.