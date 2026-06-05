Mañanera de hoy 5 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Coatzacoalcos, Veracruz, la conferencia mañanera de este viernes 5 de junio.
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05/06/2026 a las 07:45
Luz Elena González, secretaria de Energía, subraya que Veracruz es fundamental en el proceso de petróleos mexicanos para lograr la soberanía energética.
05/06/2026 a las 07:43
"Esto habla del cariño de la generosidad que tiene nuestra presidenta con el pueblo veracruzano", subraya Nahle García.
05/06/2026 a las 07:43
La mandataria estatal destaca que esta es la décimo cuarta visita de la presidenta Sheinbaum a la entidad.
05/06/2026 a las 07:43
Rocio Nahle Gacía, gobernadora de Veracruz, le da la bienvenida a la Presidenta de México.
05/06/2026 a las 07:40
Hoy se informará sobre cuáles son las obras prioritarias estratégicas para desarrollar en Veracruz.
05/06/2026 a las 07:40
Hoy la conferencia se realiza desde Coatzacoalcos, Veracruz, entidad donde la presidenta realizará una gira de supervisión de acciones y programas.
05/06/2026 a las 07:40
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 5 de junio.
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