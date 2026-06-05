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Mañanera de hoy 5 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

5 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Coatzacoalcos, Veracruz, la conferencia mañanera de este viernes 5 de junio.

Actualizar narración

05/06/2026 a las 07:45

Luz Elena González, secretaria de Energía, subraya que Veracruz es fundamental en el proceso de petróleos mexicanos para lograr la soberanía energética.

05/06/2026 a las 07:43

"Esto habla del cariño de la generosidad que tiene nuestra presidenta con el pueblo veracruzano", subraya Nahle García.

05/06/2026 a las 07:43

La mandataria estatal destaca que esta es la décimo cuarta visita de la presidenta Sheinbaum a la entidad.

05/06/2026 a las 07:43

Rocio Nahle Gacía, gobernadora de Veracruz, le da la bienvenida a la Presidenta de México.

05/06/2026 a las 07:40

Hoy se informará sobre cuáles son las obras prioritarias estratégicas para desarrollar en Veracruz.

05/06/2026 a las 07:40

Hoy la conferencia se realiza desde Coatzacoalcos, Veracruz, entidad donde la presidenta realizará una gira de supervisión de acciones y programas.

05/06/2026 a las 07:40

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 5 de junio.

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