Mañanera de hoy 5 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Por Israel Olguín 5 de jun de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande