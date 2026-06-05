Deportaciones en EU golpean a Yucatán: migrantes aún tienen una vía legal para volver

Migrantes yucatecos que hayan sido deportados de Estados Unidos todavía pueden acceder a mecanismos legales para regresar a ese país mediante programas temporales de trabajo, principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, afirmó Miguel Martínez Cervantes, presidente de la organización Poder Migrante.

La declaración surge luego de la llegada de 120 personas repatriadas procedentes de Texas al Aeropuerto Internacional de Mérida, en un vuelo que aterrizó la tarde del miércoles como parte de los operativos de retorno implementados por el gobierno estadounidense. Sin embargo, autoridades estatales informaron posteriormente que entre los pasajeros no se identificó a yucatecos.

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Martínez Cervantes señaló que, además de las deportaciones derivadas de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, existen programas que permiten a trabajadores mexicanos incorporarse de manera legal a sectores productivos que enfrentan escasez de mano de obra.

De acuerdo con el dirigente, empresas dedicadas a la agricultura y la ganadería continúan solicitando trabajadores extranjeros mediante esquemas temporales que incluyen alojamiento, alimentación y la posibilidad de enviar remesas a sus familias, siempre bajo una visa de trabajo y por periodos determinados.

“Muchos desconocen que hay estas opciones legales y que los trámites pueden iniciarse desde México”, dijo.

Impacto en las familias que dependen de remesas

El representante de Poder Migrante advirtió que las deportaciones pueden afectar severamente a los hogares que dependen de los recursos enviados desde Estados Unidos, especialmente en municipios con una larga tradición migratoria.

Indicó que la pérdida repentina de esos ingresos podría alterar la economía familiar y generar dificultades para cubrir gastos básicos, por lo que consideró necesario fortalecer las estrategias de reinserción laboral para quienes regresan al país.

La preocupación no es menor. Las remesas continúan siendo una fuente importante de ingresos para miles de familias yucatecas. Datos del Banco de México muestran que Yucatán captó más de 461 millones de dólares por este concepto durante 2025, manteniéndose como la entidad con mayor recepción de remesas en la Península de Yucatán.

Especialistas han señalado que estos recursos ayudan a dinamizar la economía de numerosas comunidades, particularmente aquellas con una fuerte presencia migrante, aunque también advierten que no constituyen una solución estructural a los problemas económicos de largo plazo.

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Incluso, diversos reportes estiman que cientos de miles de yucatecos mantienen vínculos laborales y familiares con Estados Unidos, por lo que cualquier cambio en la política migratoria estadounidense tiene repercusiones directas en la entidad.

Indemaya descarta presencia de yucatecos en vuelo de Texas

Tras la llegada de la aeronave procedente de Texas, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) informó que, con base en la información disponible para las autoridades, no se identificó a yucatecos entre quienes arribaron en ese vuelo.

La dependencia reiteró que mantiene mecanismos de atención para los migrantes que regresan al estado, especialmente en municipios con histórica tradición migratoria.

Asimismo, destacó que la migración internacional ha sido durante décadas parte de la dinámica económica y social de numerosas familias yucatecas, cuyos integrantes han encontrado oportunidades laborales en distintos estados de la Unión Americana.

El organismo señaló que trabaja de manera coordinada con dependencias federales, estatales y municipales para ofrecer orientación, canalización a programas y acompañamiento a quienes retornan a sus comunidades de origen.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2026 el instituto ha otorgado siete apoyos económicos a personas migrantes retornadas, incluidos dos casos de retorno voluntario, provenientes de municipios como Tizimín, Tekit, Tekax, Peto, Tunkás y Mérida.

Además, el instituto ha informado previamente que mantiene seguimiento a casos de deportación y brinda apoyo en trámites y documentación a familias afectadas por las medidas migratorias implementadas en Estados Unidos.

Mientras continúan los operativos de repatriación en distintas regiones del país, organizaciones civiles y autoridades coinciden en que uno de los principales desafíos será facilitar la reinserción laboral de quienes regresan, así como evitar afectaciones económicas en las comunidades que dependen de los ingresos generados por la migración.