Dos grúas necesarias para retirar tractocamión volcado en López Portillo

Un tractocamión cargado con madera terminó volcado sobre la avenida José López Portillo, luego de que una parte de la cinta asfáltica cediera en una zona donde previamente se realizaron trabajos de mejoramiento de la red de agua potable.

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Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, cuando el peso de la unidad provocó el hundimiento del tramo, ocasionando que el vehículo pesado perdiera estabilidad y acabara recostado sobre uno de sus costados. Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

La volcadura generó la movilización de autoridades, quienes abanderaron la zona y verificaron las condiciones del terreno para evitar un hundimiento mayor.

Para retirar el tractocamión será necesario el apoyo de dos grúas, debido al riesgo de que el hundimiento continúe mientras se realizan las maniobras de rescate.