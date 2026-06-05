Rocío Nahle recibe a Sheinbaum en Veracruz y destaca 14 visitas de la presidenta al estado

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia de prensa encabezada este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, donde destacó la presencia constante de la mandataria federal en la entidad.

Al iniciar su mensaje, Nahle subrayó que esta visita representa la número 14 de Sheinbaum a Veracruz desde que asumió la Presidencia de México. La mandataria estatal afirmó que esta frecuencia refleja el respaldo, la cercanía y el compromiso de la presidenta con el pueblo veracruzano.

La gobernadora también agradeció el acompañamiento del gabinete federal y señaló que la gira de trabajo se realiza en un contexto relevante para Veracruz, debido a la participación del sector energético, personal de Petróleos Mexicanos y autoridades federales.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre las visitas de Claudia Sheinbaum a Veracruz?

Rocío Nahle afirmó que Veracruz recibe nuevamente a Claudia Sheinbaum como en su casa y destacó que la presencia de la presidenta en la entidad ha estado vinculada con acciones de apoyo para distintos sectores.

La gobernadora mencionó que el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la Federación se ha reflejado en infraestructura, educación, salud, campo, ganadería, pesca, turismo y cultura. De acuerdo con su mensaje, cada visita presidencial ha significado acompañamiento para las y los veracruzanos.

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Nahle sostuvo que la relación entre ambos gobiernos permite avanzar en proyectos que tienen impacto local, pero también nacional, debido al peso económico y productivo de Veracruz.

Veracruz, un estado clave para energía, producción y desarrollo

Durante su discurso, la gobernadora resaltó que Veracruz es un estado productivo y estratégico para México. Por ello, consideró relevante la presencia del gabinete de energía y de personal de Pemex en esta gira encabezada por Sheinbaum.

#MañaneraDelPueblo. La gobernadora de Veracruz, @rocionahle, da la bienvenida a una gira con la presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/I3Zvq6Xm6E — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 5, 2026

La mandataria estatal afirmó que el trabajo que se realice en Veracruz también contribuye al desarrollo del país, especialmente por la importancia de la entidad en actividades productivas, energéticas y regionales.

Finalmente, Rocío Nahle reiteró su bienvenida a la presidenta y a su equipo, al señalar que la gira de viernes y sábado será amplia y de trabajo coordinado. Con ello, destacó el respaldo federal y la continuidad de proyectos para fortalecer a Veracruz desde distintos frentes.

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