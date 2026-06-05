Campeche: Automóvil impacta a motocicleta en avenida Concordia y deja dos lesionados

Con diversos golpes resultó una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta al verse involucrada en un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Concordia.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de un automóvil salió de la calle Ocho e intentó incorporarse a la vialidad, momento en que la unidad fue impactada por la motocicleta en la que se desplazaban los afectados, quienes terminaron sobre el pavimento.

Paramédicos del sector salud acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes no requirieron traslado a un hospital.

Elementos de seguridad realizaron el abanderamiento de la zona mientras los involucrados llegaban a un acuerdo para el pago de los daños.