Lluvia provoca encharcamientos en diferentes zonas de la capital de Campeche

Con la caída de la lluvia de este jueves, diferentes puntos de la ciudad se vieron fuertemente afectados por múltiples encharcamientos e inundaciones, paralizando parcialmente la afluencia de vehículos y limitando la movilidad de los ciudadanos que se encontraban fuera de sus casas.

Entre los puntos perjudicados resaltan calles y avenidas principales de la ciudad, como son la López Portillo, Maestros Campechanos, Cuauhtémoc, Costa Rica, Solidaridad Urbana, Álvaro Obregón y Concordia, permaneciendo el acumulamiento de agua por varias horas desde el descenso de las precipitaciones hasta que se disiparon.

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Asimismo, también se registraron algunos percances leves entre vehículos, como un motociclista que derrapó por la avenida López Portillo en el tramo de la construcción, siendo auxiliado en el sitio por otros conductores sin pasar a mayores.

Lo anterior, es derivado de las lluvias de moderadas a fuertes que han sido pronosticadas desde la semana pasada y se prevé continúen durante el transcurso restante de la actual, derivadas por el paso de una Onda Tropical, así como la interacción entre una vaguada y canales de baja presión en la región Sureste del país.