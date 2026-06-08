Síguenos

Última hora

Internacional

Keiko Fujimori promete respetar resultados en Perú pese a conteo rápido que favorece a Roberto Sánchez

México

Mañanera de hoy 8 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio.

Actualizar narración

08/06/2026 a las 07:45

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), explica cómo se sumarán los clubes de la Liga MX a la propuesta de la Presidenta de México.

08/06/2026 a las 07:44

La presidenta recuerda que su propuesta fue que los equipos de futbol profesional creen escuelas para niños y niñas, que sean semilleros de futbolistas profesionales.

08/06/2026 a las 07:44

Al presidente de la FMF también lo acompañan dueños de algunos equipos de la Liga MX.

08/06/2026 a las 07:43

Este lunes la Federación Mexicana de Futbol realizará un anuncio a partir de una propuesta hecha días atrás por la presidenta Sheinbaum Pardo.

08/06/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de junio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO