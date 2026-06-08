Mañanera de hoy 8 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio.
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08/06/2026 a las 07:45
Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), explica cómo se sumarán los clubes de la Liga MX a la propuesta de la Presidenta de México.
08/06/2026 a las 07:44
La presidenta recuerda que su propuesta fue que los equipos de futbol profesional creen escuelas para niños y niñas, que sean semilleros de futbolistas profesionales.
08/06/2026 a las 07:44
Al presidente de la FMF también lo acompañan dueños de algunos equipos de la Liga MX.
08/06/2026 a las 07:43
Este lunes la Federación Mexicana de Futbol realizará un anuncio a partir de una propuesta hecha días atrás por la presidenta Sheinbaum Pardo.
08/06/2026 a las 07:43
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de junio.
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