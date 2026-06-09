Mañanera de hoy 9 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 9 de junio.
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09/06/2026 a las 07:45
Dicho decreto aplica para oficinas y públicas y privadas, así como instituciones educativas.
09/06/2026 a las 07:44
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentará el decreto que salió el día de hoy en el DOF, para se suspenden las labores el día 11 de junio.
09/06/2026 a las 07:44
Mario Delgado, titular de la SEP, volverá a informar sobre las conversaciones con los maestros que están en el Zócalo de la CDMX.
09/06/2026 a las 07:44
El titular de la SRE, Roberto Velasco, platicará de una llamada telefónica que hubo ayer con el secretario del Departamento de Estado de EU, Marco Rubio.
09/06/2026 a las 07:43
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 9 de junio.
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