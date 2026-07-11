Pemex niega inicio de fracking en la Huasteca Potosina y aclara el uso de explosivos en San Luis Potosí

Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó las versiones que señalan el supuesto inicio de actividades de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, en la Huasteca Potosina.

La empresa productiva del Estado aseguró que actualmente no desarrolla trabajos de exploración ni de explotación de yacimientos no convencionales en ningún municipio de San Luis Potosí.

La aclaración surge después de que diversos medios de comunicación difundieran información relacionada con un oficio enviado el pasado 30 de junio de 2026 al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, referente al uso de material explosivo.

Dicho documento fue interpretado como el inicio de operaciones de fracking, situación que derivó en protestas y manifestaciones de habitantes de distintos municipios de la región.

El permiso sobre explosivos es un trámite administrativo

De acuerdo con Pemex, el oficio enviado a las autoridades municipales forma parte de un procedimiento administrativo para mantener vigente una autorización federal relacionada con el uso de materiales explosivos, conforme al artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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La petrolera subrayó que este tipo de permisos son de carácter preventivo y únicamente permiten conservar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias o para posibles estudios de adquisición sísmica en campos previamente registrados.

Asimismo, la empresa precisó que las actividades de fracking no utilizan materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, por lo que vincular el documento con el inicio de estas prácticas constituye una interpretación incorrecta.

Los campos registrados en San Luis Potosí

Pemex informó que en la entidad existen dos campos registrados ante las autoridades competentes:

Campo San Pedro , ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde se encuentran cuatro pozos.

, ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde se encuentran cuatro pozos. Campo Limón, localizado en el municipio de Ébano, con tres pozos registrados.

La compañía enfatizó que la actualización del permiso no representa una autorización para realizar nuevas perforaciones, exploraciones o actividades de extracción de hidrocarburos en el estado.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex aclara el trámite de autorización para uso de material explosivo en la Huasteca Potosina

🔗 https://t.co/gGs8v8gDnf pic.twitter.com/3opS7uxWWk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 11, 2026

Pemex busca evitar desinformación

La empresa petrolera reiteró que no existen proyectos de explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en territorio potosino y llamó a evitar interpretaciones erróneas sobre los trámites administrativos relacionados con la operación de campos previamente registrados.

La aclaración de Pemex se produce en medio del debate nacional sobre el uso del fracking y su posible impacto ambiental, un tema que ha generado preocupación entre comunidades y organizaciones civiles en diversas regiones del país.

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