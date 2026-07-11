Camión tipo volquete quedó envuelto en llamas sobre la carretera estatal Tulum–Cobá

Un camión tipo volquete quedó envuelto en llamas la noche de ayer cuando transitaba sobre la carretera estatal Tulum–Cobá, a la altura del kilómetro 42, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y obligó a los automovilistas a extremar precauciones debido al humo que invadió parte de la vialidad.

De acuerdo con testigos, el incendio inició de manera repentina en la parte trasera de la unidad mientras esta se encontraba en circulación. En pocos minutos el fuego se intensificó y alcanzó la maleza ubicada a un costado de la carretera, originando una columna de humo que pudo apreciarse a varios metros de distancia y redujo la visibilidad para quienes transitaban por la zona.

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El siniestro provocó momentos de incertidumbre entre conductores que circulaban por ese tramo, quienes disminuyeron la velocidad para evitar algún percance y permitieron el paso de las unidades de emergencia.

De manera preliminar se informó que el operador logró ponerse a salvo y que no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en el vehículo y afectaciones en la vegetación alcanzada por las llamas.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas de la unidad involucrada que corresponde a un volquete de dos ejes, utilizado para el transporte de materiales pétreos o de construcción.

Mientras se realizaban las labores para controlar el fuego, la circulación permaneció con precaución debido a la presencia de humo sobre el acotamiento. Serán las autoridades competentes las encargadas de realizar el peritaje correspondiente para establecer qué originó el incendio, sin descartar una posible falla mecánica, un cortocircuito o cualquier otra causa.