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Colapso de torre en escuela de José María Morelos pudo causar una tragedia, afirman padres de familia

La estructura cayó sobre el domo de una Telesecundaria de Sacalaca tras las lluvias y fuertes vientos; padres aseguran que, de haber ocurrido durante clases, las consecuencias habrían sido fatales.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

11 de jul de 2026

1 min

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El desplome dañó el domo, la barda perimetral y la red eléctrica de la comunidad
El desplome dañó el domo, la barda perimetral y la red eléctrica de la comunidad / Lusio Kauil

La caída de una torre de comunicaciones al interior de la Telesecundaria Emilio Abreu Gómez, en la comunidad de Sacalaca, pudo haber provocado una tragedia de grandes dimensiones si el ciclo escolar no hubiera concluido una semana antes, señalaron padres de familia.

Miguel Caamal y Sebastián Poot Chan comentaron que el desplome ocurrió la tarde del viernes, tras las intensas lluvias y fuertes rachas de viento registradas en la zona. La estructura cayó sobre el domo de la escuela, el cual quedó completamente destruido, además de dañar parte de la barda perimetral y afectar la red eléctrica de la comunidad.

Durante la noche del día anterior, vecinos escucharon el momento exacto en el que el techo se desplomaba

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Los habitantes recordaron que apenas el viernes de la semana pasada se realizó la ceremonia de clausura del ciclo escolar precisamente bajo ese domo, por lo que consideraron que, de haber ocurrido el accidente durante las actividades escolares, las consecuencias habrían sido fatales.

"Nadie imaginó que una semana después el lugar donde se celebró la graduación quedaría destruido por la caída de la torre", expresaron.

De acuerdo con los vecinos, la torre se encontraba fuera de operación desde hace tiempo y, aparentemente, no recibía mantenimiento, por lo que varios de sus tensores estaban rotos, situación que pudo haber contribuido al colapso.

Ante los daños ocasionados, este sábado personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) acudió al plantel para realizar una inspección y evaluar las afectaciones en el domo, con el fin de determinar las acciones necesarias para su reparación.

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