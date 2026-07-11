Detienen en Argentina a mexicano buscado por narcotráfico en Estados Unidos; enfrentará proceso de extradición

Las autoridades de Argentina anunciaron la detención del ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, quien era buscado internacionalmente por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el operativo se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina, luego de detectar el ingreso del prófugo al país sudamericano.

Tras verificar con las autoridades estadounidenses que el requerimiento judicial seguía vigente, se activaron los mecanismos de cooperación internacional e Interpol para localizar al mexicano.

Fue detenido en un hotel de Puerto Madero

La SIDE informó que, gracias a las labores de inteligencia, Aguirre Covarrubias fue ubicado y detenido en un hotel del exclusivo barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Según el comunicado oficial, el mexicano era requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con la posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína en un proceso judicial que se remonta a 2016.

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Las autoridades argentinas señalaron que el detenido había obtenido previamente la libertad bajo fianza en Estados Unidos, pero incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo desde entonces.

Inicia proceso de extradición hacia Estados Unidos

La Secretaría de Inteligencia de Estado destacó que la captura fue posible gracias al trabajo conjunto del Sistema de Inteligencia Nacional y a la colaboración internacional entre Argentina y Estados Unidos.

Actualmente, Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias permanece a disposición de la justicia argentina, mientras se desarrolla el proceso correspondiente para definir su extradición al territorio estadounidense.

El caso pone nuevamente en evidencia la coordinación entre agencias de seguridad y organismos internacionales para la localización y detención de personas con órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

La detención del ciudadano mexicano ocurre en un contexto de creciente cooperación regional en materia de seguridad y combate a las redes transnacionales de tráfico de drogas que operan en el continente americano.

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