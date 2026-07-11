Clima hoy 11 de julio en Campeche: Onda Tropical 18 mantendrá lluvias fuertes y ambiente muy caluroso

La Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seproci) informó que este sábado 11 de julio persistirán las condiciones de tiempo inestable en gran parte del estado debido al paso de la Onda Tropical número 18 y a la presencia de un canal de bajas presiones sobre la Bahía de Campeche.

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De acuerdo con el Boletín Meteorológico, se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes, principalmente durante el transcurso del día, además de un ambiente muy caluroso y con alto contenido de humedad.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 36 y 38 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán alrededor de los 23 grados. El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, aunque podrían presentarse rachas más intensas en las zonas donde se registren lluvias.

Por regiones, se prevén temperaturas de hasta 38 grados en los municipios del centro y sur del estado, 37 grados en la zona norte y 36 grados en el oriente y suroeste, incluyendo Ciudad del Carmen.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos antes, durante y después de las lluvias.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra limpiar coladeras, desagües, azoteas y alcantarillas, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, documentos importantes y botiquín.

Durante las precipitaciones, las autoridades recomiendan permanecer en casa si no es necesario salir, evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, conducir con extrema precaución, mantener las luces encendidas y alejarse de postes, cables y árboles que pudieran representar un riesgo.

Una vez que mejoren las condiciones del tiempo, se pide seguir las indicaciones de las autoridades, evitar ingresar a zonas afectadas y reportar cualquier emergencia al 911, además de limpiar y desinfectar las viviendas si resultan afectadas por las lluvias.

JGH