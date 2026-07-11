Premios Ariel 2026: Nominan al cineasta yucateco Víctor Rejón por documental de La Quebrada

El cineasta progreseño Víctor Rejón Cruz, quien como informamos en la página web de POR ESTO! fue nominado al premio Ariel 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por su obra Las voces del despeñadero, dijo estar muy contento porque se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del cine en Yucatán.

Esta postulación al máximo reconocimiento que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la recibió junto con el codirector Irving Serrano y el productor Ramón Llaven.

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“Estamos muy contentos por esta nominación. Quiero agradecer profundamente a todo el crew que hizo posible este documental, pero sobre todo a los clavadistas de La Quebrada y a sus familias, quienes nos abrieron las puertas de sus vidas en medio de la devastación que dejó el huracán Otis en Acapulco. Gracias a esa tradición de más de 90 años hoy podemos celebrar este reconocimiento”, expresó.

“Para el cine yucateco se está abriendo una puerta que antes no existía. Que el estado figure en los premios Ariel significa que tiene el potencial para llevar sus historias a la pantalla grande”, agregó.

Rejón explicó que el documental retrata la vida, experiencias y legado de los emblemáticos clavadistas de La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, una tradición con más de 90 años que ha convertido a estos hombres en símbolo del famoso puerto y del turismo.

A través de sus testimonios, la producción muestra el esfuerzo, riesgo y pasión que hay detrás de cada salto, así como el profundo vínculo que mantienen con sus familias y con esta tradición.

Tras darse a conocer la nominación, Rejón expresó que este reconocimiento cobra un significado especial al representar a Progreso en uno de los escenarios más importantes del cine nacional.

“Estamos agradecidos con la Academia porque considera este trabajo entre los mejores de este año. Que esto me esté pasando siendo originario de Progreso lo hace más especial”, enfatizó.

Asimismo, consideró que esta nominación puede convertirse en una fuente de inspiración para los nuevos realizadores.

“Hay jóvenes que están estudiando cine en Yucatán y espero que esto les ayude a abrirse camino, a creer que aquí también se pueden contar historias con calidad y llegar a estos espacios”, dijo.

El realizador informó que la ceremonia de entrega está prevista, tentativamente, para octubre y recordó que artistas yucatecos como Ofelia Medina y Héctor Herrera Cholo han sido distinguidos con este galardón, así como la cineasta Adriana Otero.

En el ámbito profesional, aseguró que esta postulación es un punto de inflexión en su carrera.

“Es un parteaguas. El Ariel reúne a directores jóvenes y consolidados, este reconocimiento puede abrir puertas para conseguir financiamiento y lograr largometrajes que podamos ver en plataformas internacionales”, explicó.

Como parte de ese crecimiento, reveló que recientemente obtuvo apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para un nuevo guion inspirado en la actividad pesquera de Progreso, proyecto con el que también busca impulsar la formación de jóvenes interesados en el cine.

Finalmente, envió un mensaje a quienes desean dedicarse a las artes audiovisuales.

“A todos los que tengan interés en el cine y las artes les diría que lo hagan desde donde están. Progreso es un lugar donde puede florecer la cultura y eso es muy necesario para generar una sociedad más sensible. Que se atrevan a experimentar con las nuevas tecnologías y a seguir creciendo”, indicó.

“Ojalá sirva para abrir un fondo de creación audiovisual en Yucatán que desarrolle la industria y apoye a los nuevos cineastas”, concluyó.

JGH