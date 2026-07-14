Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Playas de Cancún con poco sargazo: ¿Cuáles son y cómo llegar a ellas?

México

Ulises Lara renuncia a la FGR tras seis meses como fiscal de Asuntos Relevantes

Ulises Lara López renunció a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la FGR por motivos personales. La institución aún no anuncia a su sustituto.

Por Redacción Por Esto!

14 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Ulises Lara López renunció a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
Ulises Lara López renunció a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. / Especial

Ulises Lara López presentó este martes su renuncia a la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la Fiscalía General de la República (FGR), cargos que ocupaba desde enero de este año por designación de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos. La salida del funcionario fue confirmada por fuentes federales y por la propia institución.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Noticia Destacada

Morena descarta regreso de Rubén Rocha Moya a gubernatura de Sinaloa y acusa al PAN de difundir una versión falsa

Lara López, recordado por cerrar sus mensajes públicos con la frase "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", permaneció poco más de seis meses al frente de una de las áreas estratégicas de la FGR. De acuerdo con la información difundida este martes, el exfuncionario argumentó motivos personales para dejar el cargo, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer más detalles sobre su decisión.

Durante su gestión fungió como vocero institucional y encabezó la comunicación de diversas investigaciones de alto impacto. En los últimos meses también estuvo al frente de expedientes considerados relevantes dentro de la reestructuración impulsada por la nueva administración de la Fiscalía General de la República.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no había informado quién asumirá de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes ni la vocería institucional, mientras se desarrolla el proceso de transición tras la salida de Ulises Lara.

JGH