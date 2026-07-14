Confirma SSP hallazgo de una pareja sin vida en la Colonia Mercedes Barrera de Mérida; ¿qué fue lo que pasó?

La Secretaría de Seguridad Pública atendió el reporte de dos personas sin vida en un predio de la colonia Mercedes Barrera, en Mérida.

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En el lugar fue localizada una mujer sin signos vitales, cuyo fallecimiento es investigado bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo, un hombre fue encontrado suspendido en una de las habitaciones, en un hecho que preliminarmente corresponde a un suicidio.

Agentes de investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Al tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible brindar mayor información.