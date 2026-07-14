Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Playas de Cancún con poco sargazo: ¿Cuáles son y cómo llegar a ellas?

Yucatán / Sucesos

Confirma SSP hallazgo de una pareja sin vida en la Colonia Mercedes Barrera de Mérida; ¿qué fue lo que pasó?

La Secretaría de Seguridad Pública investiga el hallazgo de una mujer sin vida bajo protocolo de feminicidio y el aparente suicidio de un hombre en la colonia Mercedes Barrera.

Por Redacción Por Esto!

14 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La Secretaría de Seguridad Pública atendió un reporte de emergencia por dos decesos en la colonia Mercedes Barrera.
La Secretaría de Seguridad Pública atendió un reporte de emergencia por dos decesos en la colonia Mercedes Barrera. / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública atendió el reporte de dos personas sin vida en un predio de la colonia Mercedes Barrera, en Mérida.

Fiscalía activa la búsqueda de "Lápiz" tras cuatro días desaparecido en Mérida.

Noticia Destacada

Activan la búsqueda del payaso Lápiz en Mérida; lleva cuatro días desaparecido

En el lugar fue localizada una mujer sin signos vitales, cuyo fallecimiento es investigado bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo, un hombre fue encontrado suspendido en una de las habitaciones, en un hecho que preliminarmente corresponde a un suicidio.

Agentes de investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Al tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible brindar mayor información.