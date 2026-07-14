Morena descarta regreso de Rubén Rocha Moya a gubernatura de Sinaloa y acusa al PAN de difundir una versión falsa

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó que Rubén Rocha Moya tenga previsto regresar a la gubernatura de Sinaloa y acusó al Partido Acción Nacional de difundir una versión falsa sobre el futuro político del mandatario con licencia.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista respondió al comunicado emitido el pasado fin de semana por el PAN, en el que ese partido sostuvo que existían condiciones políticas y jurídicas para que Rocha Moya retomara el cargo.

Montiel recordó que el político sinaloense solicitó licencia a principios de mayo, después de que autoridades estadounidenses formularon acusaciones en su contra y pidieron su detención provisional con fines de extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El gobernador ha rechazado los señalamientos y permanece en su domicilio de Culiacán, según su propia versión.

¿Rubén Rocha Moya regresará como gobernador de Sinaloa?

Ariadna Montiel afirmó que no existe un plan para que Rocha Moya retome sus funciones al frente del Ejecutivo estatal.

Explicó que la separación temporal del cargo tuvo como propósito permitir que la Fiscalía General de la República investigue los señalamientos sin que el fuero o la posición institucional del gobernador representen un obstáculo.

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“Está separado del cargo para dejar que las investigaciones se revisen de manera neutral por parte de la Fiscalía General de la República”, señaló la dirigente.

Rocha Moya sostuvo recientemente que permanece en su casa, que no cuenta con protección federal y que ya compareció ante la FGR para responder a los cuestionamientos ministeriales.

PAN acusa al Gobierno de preparar el regreso de Rocha Moya

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que la reaparición pública del gobernador con licencia formaría parte de una estrategia para preparar su retorno al Gobierno de Sinaloa.

De acuerdo con la postura panista, Rocha Moya no ha sido exonerado judicialmente de las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

El caso permanece abierto, mientras la FGR analiza la información y ha solicitado mayores elementos a las autoridades estadounidenses para determinar si se cumple con el estándar probatorio exigido en México.

Montiel rechazó esa interpretación y afirmó que el PAN utiliza el caso con fines políticos.

Morena responde con señalamientos contra gobiernos del PAN

La presidenta de Morena recordó episodios ocurridos durante los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Mencionó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el sexenio de Fox y el caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Calderón y posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Montiel sostuvo que esos antecedentes contradicen las acusaciones formuladas por Acción Nacional contra Morena.

Por ahora, Rubén Rocha Moya continúa separado de la gubernatura y las investigaciones siguen en curso. La definición sobre su situación jurídica y política dependerá de los elementos que recabe la FGR y de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.

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