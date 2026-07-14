Pavimento mojado provoca choque por alcance sobre Periférica Norte, en Ciudad del Carmen

Un ligero percance vial registrado la tarde de este martes en la colonia Morelos dejó como saldo daños materiales de consideración en dos unidades particulares, sin que se reportaran personas lesionadas.

Noticia Destacada Mototaxi sin placas y auto con polarizado prohibido terminan en el corralón en Hopelchén

El accidente ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 53, frente al establecimiento Ceramat, con dirección hacia la zona de La Caleta, donde las condiciones del pavimento mojado habrían influido en el desarrollo del incidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta color gris, con placas de circulación DJE 594 C del estado de Campeche, circulaba sobre dicha arteria cuando, presuntamente, no logró frenar a tiempo debido a lo resbaladizo del asfalto.

Como consecuencia, el vehículo se impactó por alcance contra una camioneta Ford Ranger color negro, con placas CT 9851 A del estado de Campeche, la cual transitaba en la misma dirección y sobre la vía de preferencia.

Tras el impacto, ambas unidades presentaron daños materiales de consideración, principalmente en la parte frontal del automóvil y en la parte posterior de la camioneta, a pesar del golpe, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar la circulación, la cual se vio parcialmente afectada mientras los vehículos permanecían sobre la vialidad.

Finalmente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado a las autoridades ministeriales.

JGH