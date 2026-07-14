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Amarran a un joven en Villamadero tras acusarlo de dañar un vehículo en Seybaplaya

Un joven fue atado a un poste en el parque principal de Villamadero, en Seybaplaya, tras ser señalado como presunto responsable de dañar un automóvil. No había presencia policial.

Por Jorge May

14 de jul de 2026

1 min

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Joven es atado a un poste en Villamadero por presunto acto vandálico contra un automóvil
Joven es atado a un poste en Villamadero por presunto acto vandálico contra un automóvil / Especial

Desde un poste del alumbrado público del parque principal de la localidad de Villamadero, Seybaplaya, un sujeto fue atado y cubierto gran parte de su cuerpo con cinta adhesiva tipo canela.

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El hecho ocurrió hace unos momentos, alrededor de las 17:20 horas en la zona antes referida, según los datos recabados.

Presuntamente se trata de un menor de edad, cuyos generales se desconocen, apodado El Chapulín, a quien relacionan con un acto vandálico a un vehículo durante la madrugada de este martes, la unidad recibió un cristalazo con una piedra.

Hasta el momento no se reporta presencia policiaca, tampoco indicios de linchamientos, aunque se teme que eso pueda ocurrir.

JGH

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