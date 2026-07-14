Reviven comentarios de Leticia Calderón sobre atropellar gatos; actriz se defiende

La actriz mexicana Leticia Calderón se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales esto después de que resurgieran unas polémicas declaraciones que realizó en 2020. Y es que; en ese año, la protagonista de telenovelas confesó el pánico que le generan los gatos y aseguró que si veía uno mientras conducía lo atropellaría.

El hecho de que los usuarios recordaran las palabras de la actriz tiene relación con los comentarios hechos por Pedro Sola sobre su inconformidad por la presencia de perros en espacios públicos. Palabras que fueron duramente criticadas y ha generado que usuarios señalen a otras figuras del espectáculo.

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¿Cuáles fueron las palabras de Leticia Calderón sobre los gatos?

Fue en 2020 cuando "Lety" Calderón que se encontraba en el set de la telenovela ‘Imperio de Mentiras’, interrumpió las grabaciones ante la presencia de un gato, ante esto, la actriz sugirió que llevaría a su perro de raza Rottweiler para ahuyentarlos.

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La indignación digital escaló rápidamente, y algunos usuarios volvieron a etiquetarla con el apodo de #LadyMataGatos. Y es que Leticia Calderón comentó que los felinos le generaban pánico y aseguró de forma controversial que si veía uno mientras conducía por el Periférico, no dudaría en atropellarlo con tal de no lidiar con su fobia.

Leticia Calderón aclara sus comentarios en redes

Ante la ola de críticas que amenazaba a la actriz y ver lo sucedido con Pedro Sola, Leticia Calderón decidió romper el silencio este 14 de julio por medio de sus redes sociales para aclarar lo sucedido. Lety explicó su postura argumentando que las imágenes fueron sacadas de contexto y que nunca ha tenido la intención de dañar a ningún ser vivo.

"Fue hace muchos años y fue un mal entendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar", puntualizó la actriz, acompañando su mensaje con el hashtag #noalaviolenciaanimal.

Lety enfatizó que sufre de una fobia severa y clínica desde pequeña, la cual ha tratado de manejar con terapia psicológica sin éxito. Además, explicó que sus comentarios pasados derivaron de la desesperación y el miedo irracional que le provocan los felinos, pero enfatizó que el respeto hacia los animales está por encima de sus miedos.

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