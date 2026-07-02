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Mañanera de hoy 2 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

2 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio.

Actualizar narración

02/07/2026 a las 07:42

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalla la reunión que tuvo ayer con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

02/07/2026 a las 07:41

También colabora en reconocimiento con binomios canófilos en estructuras colapsadas, retiro de escombro, atención médica y primeros auxilios.

02/07/2026 a las 07:40

El Agrupamiento Yumare apoya en labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

02/07/2026 a las 07:40

Además se han enviado ocho plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja.

02/07/2026 a las 07:39

En total se enviaron 250 elementos y hasta el momento van 71.2 toneladas de insumos.

02/07/2026 a las 07:39

La presidenta presenta un informe de las labores que han realizado los elementos de la Defensa que viajaron a Venezuela para apoyar en la emergencia.

02/07/2026 a las 07:38

Hoy se encuentra en Palacio Nacional Marcelo Ebrard, secretario de Economía para platicar de la reunión que se tuvoayer con el ministro de economía de Canadá y el embajador de USTR de Estados Unidos.

02/07/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 2 de julio.

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