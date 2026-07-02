Mañanera de hoy 2 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio.
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02/07/2026 a las 07:42
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalla la reunión que tuvo ayer con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
02/07/2026 a las 07:41
También colabora en reconocimiento con binomios canófilos en estructuras colapsadas, retiro de escombro, atención médica y primeros auxilios.
02/07/2026 a las 07:40
El Agrupamiento Yumare apoya en labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas.
02/07/2026 a las 07:40
Además se han enviado ocho plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja.
02/07/2026 a las 07:39
En total se enviaron 250 elementos y hasta el momento van 71.2 toneladas de insumos.
02/07/2026 a las 07:39
La presidenta presenta un informe de las labores que han realizado los elementos de la Defensa que viajaron a Venezuela para apoyar en la emergencia.
02/07/2026 a las 07:38
Hoy se encuentra en Palacio Nacional Marcelo Ebrard, secretario de Economía para platicar de la reunión que se tuvoayer con el ministro de economía de Canadá y el embajador de USTR de Estados Unidos.
02/07/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 2 de julio.
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