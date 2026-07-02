Profeco revela los mejores jeans de 2026; estas marcas fueron las más resistentes

Elegir unos pantalones de mezclilla no solo depende del diseño o del precio. Para ayudar a los consumidores a tomar una mejor decisión, la Profeco realizó un análisis de laboratorio en el que comparó 30 modelos de distintas marcas y determinó cuáles ofrecen mayor resistencia, conservan mejor su color y mantienen su forma con el paso del tiempo.

El estudio fue publicado en la edición más reciente de la Revista del Consumidor y contempló 13 modelos elaborados con algodón y 17 confeccionados con mezclas de fibras. Cada uno fue sometido a diversas pruebas para medir su desempeño en condiciones similares a las del uso cotidiano.

Entre los aspectos que evaluó la Profeco se encuentran la calidad de los acabados, la precisión de las tallas, la resistencia del tejido al desgaste, la pérdida de color por lavado o fricción y la capacidad de la tela para recuperar su forma después de estirarse.

Aunque ningún modelo consiguió la calificación perfecta en la evaluación global, la dependencia informó que todas las prendas cumplieron con la información comercial y la composición de fibras indicada en sus etiquetas. Además, todas obtuvieron una valoración de Excelente en la calidad de sus acabados.

Los jeans más resistentes

En la prueba de durabilidad, únicamente cuatro modelos alcanzaron la calificación más alta.

En la categoría de 100% algodón, el mejor resultado fue para SILVER PLATE Rocco 711.

Mientras que entre las prendas con mezcla de fibras, destacaron LEVI'S 510, OGGI Croster Holland suavizado y OGGI Ragnar RPV suavizado, al soportar de mejor manera el desgaste provocado por el uso constante.

Las marcas que mejor conservan el color

Otra de las evaluaciones consistió en determinar qué tanto se modifica el tono de los jeans después de varios lavados y del roce diario.

Dentro de los modelos elaborados con algodón sobresalieron BIG JOHN BJPL26111106, SILVERADO FORTE 50501, SILVER PLATE Rocco 702 y 706, OGGI Croster suavizado, OGGI Vaxter spring raw, CIMARRON JEANS 3018 corte 7121 B57, YALE 0107272030-19 y las tres versiones de FUROR Maverick.

En los pantalones fabricados con mezcla de fibras, obtuvieron una evaluación sobresaliente LEVI'S 510, LEE 4501317295, MEMBER'S MARK MMJNS2025, BIG JOHN Wyoming BJPR2611117, WEEKEND WKH251008-02C, MOSSIMO MSH254115-C, OGGI Croster Holland suavizado, OGGI Ragnar spring raw, OGGI Ragnar RPV suavizado, OGGI Power active suavizado, OGGI Vaxter rebel suavizado, SILVER PLATE Crotch 1801, 1802 y 1803, así como FUROR New Marshall en sus distintas versiones.

Los pantalones que recuperan mejor su forma

La Profeco también puso a prueba la elasticidad y la recuperación de la tela. En este apartado destacaron varios modelos con mezcla de fibras, entre ellos LEVI'S 510, MEMBER'S MARK MMJNS2025, LEE 4501317295, MOSSIMO MSH254115-C, WEEKEND WKH251008-02C, OGGI Ragnar RPV suavizado, OGGI Ragnar spring raw, OGGI Power active suavizado, OGGI Vaxter rebel suavizado, FUROR New Marshall y SILVER PLATE Crotch, ya que recuperaron adecuadamente su forma después de ser estirados.

Las fallas encontradas durante el estudio

Pese a los buenos resultados obtenidos por la mayoría de los modelos, la Profeco detectó algunos detalles que podrían influir en la experiencia del consumidor. Cinco pantalones se encogieron tras tres ciclos de lavado, nueve presentaron torsión en las piernas y 16 resultaron ser más grandes de lo indicado por la talla del fabricante.

Además, uno de los modelos mostró pérdida de color durante la prueba de fricción. Con estos resultados, la dependencia concluyó que todavía existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de los pantalones de mezclilla, incluso entre marcas ampliamente reconocidas.

Recomendaciones antes de comprar unos jeans

Como parte del estudio, la Profeco aconseja revisar cuidadosamente la prenda antes de adquirirla para verificar que no presente defectos visibles y, de ser posible, probársela, ya que las tallas pueden variar considerablemente entre fabricantes.

También recomienda comparar la calidad con el precio, revisar el tipo y peso de la tela, seguir las instrucciones de lavado, lavar los jeans antes del primer uso para eliminar residuos del proceso de fabricación y evitar secarlos durante largos periodos bajo el sol para conservar mejor su color.

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