Candelaria, Escárcega y Hopelchén, focos rojos de miasis en Campeche

Luego de que autoridades sanitarias confirmaron que la cifra total de casos de miasis humana por gusano barrenador ascendió a 11, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa) en Campeche, Orlando Alvarado Rivadeneyra, confirmó que todos los casos son atendidos y que, en los más significativos, se mantiene vigilancia sobre la evolución de las infestaciones.

Refirió que los municipios considerados “foco rojo” son Candelaria, Escárcega y Hopelchén, donde diversas instituciones de salud mantienen personal para atender a la población que acude no solo por casos de miasis, sino también por otros síntomas de enfermedad.

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La más reciente actualización del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con corte a la semana 24 de 2026, confirmó que el acumulado total de personas diagnosticadas con miasis por gusano barrenador asciende a 11 casos entre 2025 y 2026.

En la distribución por año, al 31 de diciembre de 2025 se habían contabilizado cuatro casos en Campeche, mientras que los siete restantes corresponden a lo acumulado hasta la última semana reportada de 2026.

El funcionario recordó que, en el histórico de casos confirmados en el estado, la mayoría de las víctimas son personas adultas mayores con alguna comorbilidad, por lo que exhortó a respetar los tratamientos indicados para evitar complicaciones a la salud.

Pidió a la población con síntomas compatibles con miasis acudir a su unidad de salud para recibir valoración médica, y evitar la automedicación o la aplicación de tratamientos por cuenta propia.

Alvarado Rivadeneyra reiteró que la limpieza de las lesiones infestadas debe ser realizada por personal médico especializado, tanto por la extracción de los parásitos como por la aplicación de cicatrizantes y fármacos que ayuden a esterilizar las heridas causadas por el Cochliomyia hominivorax.