CCE respalda continuidad del T-MEC hasta 2036 y prevé tratado fortalecido para Norteamérica

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2036, luego de la reunión virtual que sostuvieron Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Dominic LeBlanc, ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos.

El organismo empresarial señaló que el acuerdo seguirá vigente al menos por los próximos 10 años y estará sujeto a revisiones conjuntas para definir su eventual renovación por 16 años, conforme a las disposiciones previstas en el propio tratado.

¿Qué dijo el CCE sobre la continuidad del T-MEC?

El CCE sostuvo que el resultado de la reunión trilateral da certidumbre al proceso y a los actores económicos, pues la revisión forma parte del mecanismo establecido desde la entrada en vigor del tratado, el 1 de julio de 2020.

José Medina Mora, presidente del organismo, afirmó que el sector privado mexicano ha acompañado de cerca a los negociadores, junto con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

El líder empresarial dijo confiar en que, en un plazo razonable, se contará con un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión y las cadenas productivas en México.

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¿Cuándo será la próxima revisión del T-MEC?

El CCE informó que la semana del 20 de julio continuará el diálogo entre México y Estados Unidos con la Tercera Ronda Bilateral de Revisión del T-MEC, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

En ese encuentro participará una delegación del sector privado mexicano para acompañar el proceso.

¿Por qué el T-MEC es clave para Norteamérica?

El organismo destacó que el tratado ha fortalecido la integración económica y las cadenas de suministro en América del Norte.

Comunicado / México, Estados Unidos y Canadá continuarán con la revisión conjunta del T-MEC mientras permanece en vigor al menos hasta 2036



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De acuerdo con datos citados por el CCE, México se mantuvo como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos entre enero y abril de 2026, con 16.9 por ciento del total de importaciones estadounidenses.

Además, las exportaciones de mercancías de Estados Unidos a México aumentaron 87.3 por ciento entre enero-abril de 2020 y el mismo periodo de 2026, principalmente en maquinaria, vehículos, autopartes y equipo eléctrico.

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