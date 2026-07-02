Pescadores de Yucatán zarpan por la langosta; las capturas iniciales oscilan hasta en 30 kilos por barco

La temporada de captura de langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) inició oficialmente ayer, con la participación de más de 2 mil pescadoras y pescadores de puertos y comunidades costeras, informó la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy).

A pesar de la alerta por el paso de la Onda Tropical número 14, pescadores de alrededor de 400 lanchas de los puertos de Río Lagartos, San Felipe, El Cuyo y Las Coloradas aprovecharon las condiciones favorables del clima y se hicieron a la mar para iniciar la captura de langosta.

Los hombres de mar señalaron que, mientras las condiciones lo permitan, continuarán trabajando para llevar el sustento a sus hogares. El pescador Gustavo Méndez explicó que el buen tiempo no siempre acompaña el inicio de la temporada de langosta, por lo que decidieron aprovechar la jornada antes de que el clima cambie por el ingreso de la onda tropical.

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Las embarcaciones zarparon desde temprana hora antes del amanecer y, antes de las 14:00 horas de ayer, la mayoría ya había regresado a puerto debido a la vigilancia por las condiciones meteorológicas. En esta primera jornada, las capturas de langosta oscilaron entre 20 y 30 kilogramos por embarcación, mientras que quienes se dedicaron a la pesca de mero obtuvieron entre 10 y 20 kg.

Por su parte, el ribereño Ismael Chan comentó que, además de comercializar parte de la captura con las cooperativas, muchos pescadores reservan producto para el consumo familiar y almacenan pescado para hacer frente a los días en que el mal tiempo les impida salir al mar.

Como parte de una tradición entre las familias pesqueras, una porción de la primera captura de la temporada de langosta se comparte con los seres queridos y se agradece al Creador por el sustento.

Esta actividad les permite obtener ingresos para solventar los gastos del hogar, pero sobre todo salir de la difícil situación económica que enfrentan ante la escasez de otros productos marinos.

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Los pescadores confían en que, si las condiciones climáticas mejoran y la onda tropical no afecta de manera prolongada la costa yucateca, hoy podrán regresar al mar para revisar las cuevas en busca del preciado crustáceo, cuyo precio de compra aún no ha sido definido por las cooperativas pero esperan en que inicie con un precio justo.

Por otro lado, el director de Pesca de Progreso, Randyr Castillo, señaló que de acuerdo con la información proporcionada por Conapesca cerca de 30 embarcaciones menores salen del puerto, mientras que 27 navíos mayores trabajan la especie, siendo estas las que laboran cerca de Isla Alacranes.

Martín Montalvo, de Progreso, dedicado a la herrería especializada para el sector pesquero, explicó que la demanda de trampas para langosta dejó una importante derrama económica durante las semanas previas al inicio de la temporada. Indicó que recibió pedidos de varios cientos de piezas por parte de las embarcaciones dedicadas a esta actividad, lo que representó un beneficio para los talleres de la región.

Con el levantamiento de la veda, que concluye el 30 de junio, familias dedicadas a esta actividad en Celestún, Progreso, Dzilam de Bravo, El Cuyo y otras comunidades costeras retomarán una de las pesquerías más importantes para la economía del litoral yucateco.

La secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables, Lila Frías Castillo, destacó que el inicio de la temporada representa una oportunidad para dinamizar la economía de las familias pesqueras, al tiempo que reiteró la importancia de mantener un aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

La funcionaria señaló que, de acuerdo con la referencia del año pasado, la captura fue cercana a las 700 toneladas, por lo que existe la expectativa de alcanzar o incluso superar ese volumen durante la nueva temporada, con base en los monitoreos realizados junto con centros de investigación.