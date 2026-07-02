En una semana aumentaron las infecciones intestinales a más de 700 personas en Campeche

Las enfermedades infecciosas intestinales mantienen durante 2026 una tendencia al alza en Campeche. De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), la entidad acumula 16 mil 917 casos, cifra superior a los 16 mil 254 registrados en 2025, lo que representa un incremento del 4.1 %.

Del total de casos confirmados en lo que va del año, 7 mil 600 corresponden a hombres y 9 mil 317 a mujeres, por lo que la mayor incidencia se concentra en la población femenina.

Según el Reporte Epidemiológico de la semana 24 de 2026, tan solo durante la última semana se notificaron 732 nuevos casos en el Estado.

En la Península de Yucatán se han contabilizado 100 mil 993 casos. Quintana Roo encabeza la incidencia regional con 47 mil 371 casos (46.9 %); le sigue Yucatán con 36 mil 705 (36.3 %), mientras que Campeche ocupa el tercer lugar con 16 mil 917 casos (16.8 %).

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En las tres entidades predominan los contagios entre mujeres. En Quintana Roo se han reportado 24 mil 397 casos en mujeres y 22 mil 974 en hombres; en Yucatán, 19 mil 694 mujeres y 17 mil 11 hombres; y en Campeche, 9 mil 317 mujeres frente a 7 mil 600 hombres.

En conjunto, la Península registra 53 mil 408 casos en mujeres y 47 mil 585 en hombres, lo que confirma que la población femenina concentra la mayor incidencia durante 2026.

A nivel regional, Quintana Roo aporta prácticamente uno de cada dos casos, mientras que Campeche contribuye con cerca de uno de cada seis. No obstante, la entidad mantiene un incremento respecto al mismo periodo de 2025, lo que refleja la necesidad de reforzar medidas de higiene, saneamiento y prevención.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud reporta un millón 933 mil 480 casos, de los cuales 869 mil 828 corresponden a hombres y un millón 63 mil 652 a mujeres, por lo que ellas representan la mayoría de los pacientes. En 2025 se habían registrado un millón 871 mil 101 casos, de modo que este año se observa un incremento de 62 mil 379 casos (3.3 %).

Los estados con mayor incidencia son el Estado de México (198 mil 280 casos), la Ciudad de México (173 mil 931), Chiapas (102 mil 162), Jalisco (99 mil 334) y Veracruz (95 mil 178). En estas entidades, al igual que en Campeche y la Península de Yucatán, la mayor incidencia corresponde a la población femenina.