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Mañanera de hoy 20 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

20 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio.

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El funcionario señala que Finabien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares que envían los paisanos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

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Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.

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La presidenta recuerda que hoy inicia la segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del T-MEC y se espera completar algunos acuerdos esta semana.

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Sheinbaum Pardo señala que tuvo oportunidad de comentar temas comerciales con el presidente Donald Trump, aunque fueron conversaciones muy breves.

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Debido a mal tiempo en Nueva York, el vuelo para el que tenía boleto la presidenta, fue cancelado, por lo que se decidió viajar a NY en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

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El sábado pasado, la mandataria sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la invitó personalmente para que acudiera a la final de la Copa del Mundo.

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Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 20 de julio.

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