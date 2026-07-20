Mañanera de hoy 20 de julio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 20 de jul de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande