Ranking FIFA 2026: México vuelve al Top 10 y España es la nueva número uno del mundo

La conclusión del Mundial 2026 también trajo cambios importantes en la clasificación de la FIFA. La Selección Mexicana logró regresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta después de escalar cuatro posiciones en la actualización publicada este 20 de julio.

El combinado nacional, que durante la Copa del Mundo fue dirigido por Javier Aguirre y que ahora iniciará una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, se ubicó en el décimo lugar de la clasificación, solo por detrás de algunas de las principales potencias del futbol internacional.

Este ascenso representa un avance importante para el Tricolor, que no figuraba dentro del Top 10 desde marzo de 2022. Incluso, durante 2024 llegó a ocupar el puesto 19 y comenzó este año instalado en la posición 16, por lo que el salto hasta el décimo sitio refleja la recuperación del equipo mexicano.

España toma el liderato del ranking FIFA

El título conseguido por España en la Final del Mundial 2026 tuvo un impacto directo en la clasificación mundial. La nueva campeona desplazó a Argentina del primer lugar y ahora encabeza el ranking de la FIFA.

La selección argentina quedó en la segunda posición, mientras que Francia, liderada por Kylian Mbappé, ocupa el tercer puesto tras finalizar su participación en las semifinales del torneo.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

Después de la actualización, las diez mejores selecciones del mundo son:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México

El Top 20 de la clasificación mundial

Fuera de los primeros diez lugares, el ranking continúa con las siguientes selecciones:

Colombia Alemania Croacia Suiza Italia Estados Unidos Japón Senegal Noruega Uruguay

El regreso de México al Top 10 del ranking FIFA marca uno de los principales movimientos tras el cierre del Mundial 2026 y representa un impulso para el inicio del nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez de cara a los próximos compromisos internacionales.