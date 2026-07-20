España celebró el Mundial 2026 con casi 2 millones de aficionados en las calles de Madrid

La conquista del Mundial 2026 desató una celebración sin precedentes en la capital española. Cerca de dos millones de personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, salieron a las calles de Madrid para acompañar a La Roja en un desfile que recorrió el corazón de la ciudad y culminó con una multitudinaria fiesta en la Plaza de Cibeles.

Después de imponerse 1-0 a Argentina en la Final, la selección dirigida por Luis de la Fuente regresó a España para compartir la Copa del Mundo con su afición. La respuesta fue masiva, convirtiendo el recibimiento en una de las mayores concentraciones registradas en el país para festejar un logro deportivo.

La Roja recorrió Madrid con la Copa del Mundo

Tras aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los campeones cumplieron con los actos protocolarios en La Zarzuela y La Moncloa antes de subir a un autobús descapotable para iniciar la tradicional rúa.

El recorrido atravesó algunas de las principales avenidas de la ciudad entre miles de banderas, cánticos y regalos lanzados por los aficionados, que acompañaron a los futbolistas durante todo el trayecto.

Jugadores como Ferrán Torres, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Marc Cucurella y Mikel Merino levantaron el trofeo, saludaron al público y compartieron diversos momentos con los seguidores que abarrotaron las calles.

Cibeles fue el epicentro de la celebración

La fiesta concluyó en la emblemática Plaza de Cibeles, donde unas 120 mil personas aguardaban desde horas antes la llegada de los campeones del mundo.

El escenario estuvo acompañado por actuaciones musicales de Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá, Viva Suecia, además de otros artistas invitados que animaron la espera antes del arribo de la selección.

Al tomar la palabra, Luis de la Fuente agradeció el respaldo de los aficionados y destacó la unión que caracterizó al equipo durante todo el torneo.

"Gracias España por apoyarnos y estar aquí. Por vivir tan de cerca nuestro éxito, que también es vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España!".

Ferrán Torres y Lamine Yamal protagonizaron momentos virales

El desfile también dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Ferrán Torres, autor del gol que dio el título mundial, recorrió gran parte del trayecto sin camiseta y luciendo una gorra con la frase "Make Spain Great Again", inspirada en un conocido eslogan político estadounidense.

Otro de los protagonistas fue Lamine Yamal, quien respondió con una sonrisa y un breve "Nos vemos" cuando un aficionado le mostró una pancarta relacionada con la supuesta rivalidad entre Gavi y Leandro Paredes tras la Final.

Con una ciudad completamente volcada en las calles y una celebración que se prolongó hasta la madrugada con música en vivo y miles de aficionados, España cerró una jornada inolvidable para festejar la segunda estrella mundialista de su historia.