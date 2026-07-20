“Nadie gana en una guerra como esta”; el “Mayo” Zambada leyó carta en su audiencia de sentencia: ¿Qué dice el texto completo?

Durante su audiencia de sentencia en una corte federal de Brooklyn, Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, leyó una carta en la que asumió plena responsabilidad por sus crímenes, pidió perdón por el daño causado y llamó a terminar con la violencia generada por el narcotráfico.

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El juez Brian Cogan condenó a Zambada, de 76 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de un decomiso de 15 mil millones de dólares, tras declararse culpable en agosto de 2025 de cargos por dirigir una empresa criminal continua y conspiración de crimen organizado.

Circula supuesto texto de la carta

En su alocución, el capo sinaloense leyó el siguiente texto completo en su versión en español:

Su Señoría:

Comparezco hoy ante usted consciente de que mis actos causaron daño, un daño real, a personas, familias y comunidades. Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones.

No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me situaron en el lado opuesto a ese deber.

También comprendo la gravedad de la pena a la que me enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di.

Crecí en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero ahora sé que eso no es excusa. Llega un momento en que cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron las consecuencias.

Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta.

A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida.

No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo asumir la responsabilidad por ello. Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos y con la esperanza de que, de alguna manera, mis palabras de hoy ayuden a alguien a evitar cometer los mismos errores.

Gracias, Su Señoría.

La carta, leída también en su versión en inglés, fue difundida ampliamente y compartida en redes sociales. En ella, Zambada reconoce el impacto destructivo del narcotráfico, rechaza cualquier justificación para su trayectoria criminal y envía un mensaje directo a las nuevas generaciones.

Contexto de la sentencia

Zambada fue llevado a Estados Unidos en julio de 2024 en circunstancias controvertidas, entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Aunque su defensa ha pedido consideraciones humanitarias por su edad y estado de salud, solicitando una prisión con atención médica adecuada, el juez indicó que la cadena perpetua era obligatoria por ley.

Con esta sentencia, ambos fundadores del Cártel de Sinaloa, El Chapo y El Mayo, pasarán el resto de sus vidas en prisiones federales estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la declaración de culpabilidad evitó un juicio largo y costoso, y subrayaron el daño causado por décadas de tráfico de drogas, violencia y corrupción.

La carta de Zambada ha generado reacciones mixtas: mientras algunos la ven como un acto de arrepentimiento tardío, otros la consideran un intento de dejar una imagen menos violenta de su legado.