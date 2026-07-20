Estados Unidos lanza advertencia al Cártel de Sinaloa tras sentencia del “Mayo” Zambada

Autoridades de Estados Unidos advirtieron que mantendrán las investigaciones y operaciones contra todos los niveles del Cártel de Sinaloa, después de que Ismael “El Mayo” Zambada García recibió una sentencia de cadena perpetua.

El cofundador de la organización fue condenado este lunes 20 de julio de 2026 por el juez Brian Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por encabezar una empresa criminal continua y participar en una conspiración de delincuencia organizada.

La pena no contempla la posibilidad de libertad condicional. Zambada también quedó sujeto a una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, conforme al acuerdo mediante el cual se declaró culpable el 25 de agosto de 2025.

EU advierte que perseguirá a integrantes del Cártel de Sinaloa

Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, afirmó que las agencias estadounidenses continuarán sus acciones contra dirigentes, operadores y colaboradores del Cártel de Sinaloa.

“Nosotros seguiremos atacando a todos los niveles del Cártel de Sinaloa”, señaló durante una conferencia de prensa celebrada afuera de la corte federal de Brooklyn.

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El funcionario advirtió que quienes participen en las operaciones de la organización serán investigados y perseguidos por las autoridades estadounidenses. Nocella también recordó que el mismo tribunal condenó en 2019 a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Representantes de otras fiscalías federales aseguraron que mantendrán las investigaciones relacionadas con tráfico de drogas, armas, personas, lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas con organizaciones mexicanas.

“El Mayo” Zambada acepta su castigo y pide frenar la violencia

Durante la audiencia, Zambada leyó una declaración en la que reconoció el daño causado durante sus décadas al frente del Cártel de Sinaloa.

El capo, de 76 años, aceptó su responsabilidad y afirmó que no solicitaba compasión. También pidió que terminara la violencia relacionada con el narcotráfico en México y otros países.

“Nadie gana en una guerra como esta”, expresó ante el juez, además de llamar a las nuevas generaciones a no seguir el camino de la delincuencia.

Los fiscales sostuvieron que Zambada dirigió durante más de tres décadas una red dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

También lo responsabilizaron de ordenar asesinatos, secuestros y actos de tortura, además de pagar sobornos a servidores públicos para proteger las actividades de la organización.

Juez recomienda prisión con atención médica

Durante la comparecencia, Zambada presentó dificultades para escuchar y moverse dentro de la sala, de acuerdo con reportes de la audiencia.

🚨🚨🇺🇸🇲🇽 El Mayo, del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se le ordenó que entregue 15.000 millones de dólares en ganancias obtenidas a través del tráfico de drogas.



Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este de… pic.twitter.com/tjFvjbHxiF — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) July 20, 2026

El juez Brian Cogan señaló que la Oficina Federal de Prisiones deberá evaluar su estado de salud. Además, recomendó que cumpla la condena en una institución con servicios médicos que puedan atender su deterioro físico y cognitivo.

La prisión definitiva todavía no ha sido anunciada. La defensa busca evitar su traslado a ADX Florence, el penal de máxima seguridad de Colorado donde permanece recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que la condena contra “El Mayo” Zambada no representa el final de las acciones contra el Cártel de Sinaloa, sino una nueva etapa en las investigaciones para localizar a sus dirigentes y afectar sus redes financieras.

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