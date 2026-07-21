Mañanera de hoy 21 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 21 de julio.
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21/07/2026 a las 07:50
Al mismo tiempo ayudarán a incrementar camas de hospitalización, camas de urgencias y camas de cuidados intensivos.
21/07/2026 a las 07:49
Y agrega que 47 hospitales se van a ampliar para incrementar sus servicios.
21/07/2026 a las 07:49
En suma, estos hospitales representarán 6 mil 364 camas totalmente nuevas.
21/07/2026 a las 07:45
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, indica que el el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla que entre octubre 2024 y finales del 2030, se van a construir 50 hospitales.
21/07/2026 a las 07:45
Estas obras incluyen 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias y 55 sustituciones y mejoras mayores.
21/07/2026 a las 07:44
Con una inversión cercana a de 181 mil mdp al 2030, se realizarán 152 proyectos hospitalarios.
21/07/2026 a las 07:44
Se hablará de los trabajos de mejora de infraestructura de salud.
21/07/2026 a las 07:43
Hoy se encuentra el Gabinete de Salud en Palacio Nacional.
21/07/2026 a las 07:43
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio.
IO