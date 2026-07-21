Aumentan avistamientos de serpientes en Progreso; autoridades piden no matarlas

Ante el aumento de reportes por la presencia de serpientes en viviendas, patios y calles del puerto de Progreso autoridades municipales exhortaron a la población a no agredir a estos animales y solicitar apoyo especializado para su retiro seguro, ya que la mayoría de las especies que habitan en la zona no son venenosas y cumplen una función importante dentro del equilibrio ecológico.

El titular de la Unidad de Control y Protección Animal, Mario Geovani Zapata Cervera, informó que durante el último mes los reportes pasaron de entre dos y cuatro casos a más de seis, cifra que podría incrementarse en las próximas semanas debido a la combinación de lluvias y altas temperaturas que se registra en el municipio y que favorece el desplazamiento de la fauna silvestre en busca de refugio y alimento.

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Explicó que las especies más comunes observadas en Progreso son la Boa Común, las Ratoneras y la Culebra Perico Mexicana, reptiles que no representan un riesgo para las familias si se les deja tranquilas y se evita cualquier intento de captura o agresión.

El funcionario recomendó mantener una distancia prudente, no intentar manipular a los ejemplares y comunicarse al número 9691039332, correspondiente a la unidad municipal, para que personal capacitado acuda al sitio, realice el aseguramiento del animal y lo traslade a una zona adecuada para su liberación.

Detalló que las serpientes y otros animales silvestres rescatados son llevados a la llamada Zona Cero, un espacio natural bajo vigilancia de las autoridades municipales y de seguridad pública, donde los ejemplares que se encuentran en buenas condiciones son liberados nuevamente en su entorno natural. Aquellos que presentan lesiones o problemas de salud son canalizados para recibir atención y permanecer bajo resguardo hasta su recuperación.

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Zapata Cervera lamentó que, pese a las campañas de protección y concientización ambiental, algunos habitantes continúen matando serpientes al encontrarlas dentro de sus predios o en la vía pública. Recordó que estos reptiles ayudan a controlar poblaciones de roedores y otras plagas, por lo que su eliminación puede generar afectaciones al ecosistema y favorecer la proliferación de especies consideradas nocivas para la salud y las actividades humanas.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con calma ante cualquier avistamiento y así evitar poner en riesgo a los pobladores, y permitir que personal especializado se encargue del manejo de estos animales.