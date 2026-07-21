Muere Kaylee Hottle: ¿De qué falleció la actriz de Godzilla vs. Kong que inspiró a la comunidad sorda?

La industria cinematográfica recibió una noticia que conmocionó a sus seguidores: Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en el universo de Godzilla y Kong, falleció a los 19 años. Aunque su carrera fue breve, la joven actriz logró convertirse en una figura importante por su talento y por abrir espacios para la representación de la comunidad sorda en Hollywood.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven perdió la vida tras verse involucrada en un accidente automovilístico.

Su trabajo en grandes producciones de ciencia ficción la convirtió en una de las nuevas promesas del cine, especialmente por la manera en que llevó a la pantalla un personaje que conectó con millones de espectadores alrededor del mundo.

La actriz nació el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, y desde pequeña estuvo relacionada con la comunidad sorda. El lenguaje de señas fue una parte fundamental de su vida, debido a que por la familia de su padre existen varias generaciones con discapacidad auditiva.

Antes de iniciar su carrera artística, Kaylee estudió en la Texas School for the Deaf, ubicada en Austin, donde además practicaba atletismo y comenzó a involucrarse en proyectos que buscaban promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Durante sus primeros años participó en campañas publicitarias para organizaciones como Convo Relay y Glide, además de formar parte de iniciativas enfocadas en visibilizar las experiencias de niños sordos.

Jia, el personaje que la llevó al éxito mundial

El salto de Kaylee Hottle al cine ocurrió cuando el equipo de producción de Godzilla vs. Kong buscaba a una actriz sorda para interpretar a Jia. Una recomendación basada en su trabajo previo en publicidad la llevó a realizar una audición que cambiaría su vida.

En la película de 2021 interpretó a una niña huérfana de Isla Calavera que desarrolla una conexión especial con Kong mediante el lenguaje de señas, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del MonsterVerse.

Su actuación recibió elogios del público y la crítica, además de destacar por la importancia de incluir a una actriz sorda en un papel protagonista dentro de una gran franquicia de Hollywood.

El impacto de su personaje permitió que Kaylee retomara el papel de Jia en Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada en 2024.

Durante esta producción, la joven actriz continuó demostrando su talento y recibió una nominación al Saturn Award en la categoría de Mejor Interpretación de un Actor Joven.

Su trabajo también generó un ambiente más inclusivo durante los rodajes, ya que actores como Rebecca Hall y Alexander Skarsgård aprendieron lenguaje de señas para comunicarse con ella fuera de las escenas.

El legado de Kaylee Hottle en la comunidad sorda

Más allá de sus participaciones en cine y televisión, Kaylee Hottle se convirtió en un referente de inclusión en Hollywood. Su presencia en una franquicia internacional demostró que los actores sordos pueden ocupar papeles centrales en grandes producciones.

La joven actriz también motivó a niños y adolescentes con discapacidad auditiva a perseguir sus objetivos y buscar nuevas oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

Con una carrera que apenas comenzaba, Kaylee dejó una marca importante al combinar talento, representación y compromiso social, convirtiendo a Jia en un personaje que trascendió la pantalla.