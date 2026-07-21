Arranca la restauración del Monumento a la Patria de Mérida; tomará meses borrar las pintas

Inició el proceso de restauración del Monumento a la Patria, luego de casi dos meses de gestiones y trabajos técnicos para determinar el método adecuado de intervención, debido a las afectaciones ocasionadas por las pintas realizadas durante una manifestación el pasado mes de marzo.

Personal del departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida comenzó la semana pasada las labores de recuperación del emblemático monumento, con una técnica especializada que busca retirar los daños sin afectar los elementos artísticos y patrimoniales de la obra.

De acuerdo con los responsables de los trabajos, la restauración requerirá varios meses debido a la complejidad del proceso.

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Tecnología láser

Antes de iniciar, el ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán realizaron pruebas con tecnología láser para identificar las características de los tintes utilizados en las pintas y establecer los parámetros adecuados de limpieza.

Aplicaron pruebas en distintos puntos y analizaron cada uno de los colores presentes en los grafitis, con el objetivo de definir la técnica más efectiva para su retiro.

Los primeros resultados fueron favorables, lo que permitió avanzar con las labores de restauración.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Desarrollo Urbano de la Comuna y el área de restauración del Centro INAH Yucatán, cuyo objetivo es garantizar que la intervención respete los valores históricos, arquitectónicos y artísticos del Monumento a la Patria.

Un símbolo urbano

El sitio, considerado uno de los principales símbolos urbanos de Mérida, presentó daños tras las manifestaciones realizadas en marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando su superficie fue intervenida con diversas pintas de protesta.

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La afectación implicó un reto técnico debido a los materiales y acabados que integran la obra.

Otros espacios del patrimonio histórico de la ciudad también resultaron afectados durante esos hechos, entre ellos los monumentos a los Montejo, Felipe Carrillo Puerto y Justo Sierra, algunos de los cuales presentaron pintas daños provocados por fuego, luego del retiro de las estructuras de protección colocadas previamente.

La restauración representa un desafío para las autoridades, debido a que se trata de bienes con valor histórico y artístico que requieren métodos especializados para evitar daños adicionales durante su recuperación.