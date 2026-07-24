Juez retira prisión preventiva a Murillo Karam, pero seguirá recluido en casa por otro proceso

Un juez federal retiró la prisión preventiva justificada que Jesús Murillo Karam cumplía en su domicilio dentro de uno de los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa y la sustituyó por un esquema de vigilancia electrónica y restricciones de movilidad.

La resolución fue emitida por Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien consideró que el procedimiento se prolongó durante más de dos años por causas que no pueden atribuirse al exprocurador general de la República.

La modificación no implica que Murillo Karam haya sido absuelto ni que concluyeran los procesos en su contra. Además, el exfuncionario continuará bajo prisión domiciliaria debido a otra causa penal abierta ante un juez del Reclusorio Sur.

¿Qué medidas deberá cumplir Jesús Murillo Karam?

El juez estableció que Murillo Karam deberá permanecer bajo resguardo en su vivienda y portar un brazalete electrónico para vigilar sus movimientos.

También tendrá prohibido salir de la Ciudad de México, acercarse o comunicarse con las víctimas y reunirse con personas distintas de sus familiares. Asimismo, deberá mantener la supervisión judicial mientras avanza el proceso.

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El cambio permitirá retirar la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional en el exterior de su domicilio. También podrá acudir a consultas y tratamientos médicos sin solicitar previamente una autorización judicial, aunque deberá cumplir con los controles establecidos.

¿Por qué el juez cambió la prisión preventiva?

La defensa solicitó revisar la medida cautelar bajo el argumento de que la prisión preventiva no debe extenderse por más de dos años cuando los retrasos no sean responsabilidad de la persona imputada.

También expuso el estado de salud del exprocurador, quien requiere seguimiento y atención médica. La audiencia comenzó el miércoles 22 de julio y concluyó el jueves por la tarde después de varios recesos y deliberaciones.

La resolución se aplica únicamente a uno de los expedientes que enfrenta Murillo Karam. Por ello, su situación material no cambiará de inmediato y deberá permanecer en su domicilio por orden de otro juez.

Murillo Karam seguirá procesado por tortura y desaparición forzada

El exprocurador mantiene otra causa penal en el Reclusorio Sur por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos.

Ese proceso está relacionado con Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto integrante de Guerreros Unidos, quien denunció haber sido torturado durante las investigaciones iniciales sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Murillo Karam también es señalado por su presunta participación en la construcción de la denominada “verdad histórica”, versión presentada por la extinta Procuraduría General de la República sobre lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

La Fiscalía sostiene que esa investigación incluyó manipulación de pruebas, declaraciones obtenidas mediante tortura y actuaciones destinadas a cerrar el caso. Estas acusaciones deberán acreditarse durante los procedimientos judiciales correspondientes.

Juez modifica medida cautelar a Murillo Karam; llevará brazalete electrónico



El juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas modificó la medida cautelar impuesta al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en uno de los procesos penales que enfrenta por el… pic.twitter.com/7cul3cmpRS — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 24, 2026

Cambio de medidas no representa una exoneración

La sustitución de la prisión preventiva por resguardo domiciliario y monitoreo electrónico solo modifica las condiciones bajo las cuales Murillo Karam enfrentará uno de sus procesos.

El exfuncionario continuará sujeto a las órdenes judiciales, deberá comparecer cuando sea requerido y mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Su defensa podría solicitar una revisión semejante dentro del expediente del Reclusorio Sur. Por ahora, esa causa mantiene vigente la prisión domiciliaria y evita que pueda abandonar su vivienda con libertad.

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